Una fatwa è considerata uno strumento potente in Iran. Trentasette anni fa, l’ayatollah Ruhollah Khomeini, leader della Repubblica islamica, emise una condanna a morte contro Salman Rushdie, giudicandolo colpevole di aver scritto un romanzo. Questa decisione fu annunciata proprio il giorno di San Valentino. La morte di Rushdie, poi, diventò un caso internazionale che attirò l’attenzione su questa forma di condanna religiosa.

"Trentasette anni fa, l’ayatollah Ruhollah Khomeini, Guida suprema e fondatore della Repubblica islamica dell’Iran, condannò a morte Salman Rushdie il giorno di San Valentino per aver scritto un romanzo”, scrive Honathan Rosen sulla Free Press. “E’ difficile scrivere questa frase senza pensare che sia una parodia dell’incipit del ‘Processo’ di Franz Kafka: ‘Qualcuno deve aver calunniato Josef K., perché una mattina, senza aver fatto nulla di veramente sbagliato, fu arrestato’. Eppure, è proprio quello che accadde. E come disse Rushdie a Ezra Klein nella primavera del 2024, ‘viviamo nel mondo di Kafka’. Ricordo di aver letto della fatwa – una parola che improvvisamente tutti conoscevano – su un giornale. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Una fatwa è l’arma più pericolosa dell’Iran

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