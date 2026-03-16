Uno studio recente ha dimostrato che seguire una dieta di 48 ore a base di avena riduce i livelli di colesterolo LDL, conosciuto come il colesterolo cattivo, e questa riduzione può durare diverse settimane. I ricercatori hanno analizzato come un regime alimentare breve ma mirato possa influenzare i livelli di colesterolo nel sangue. I risultati indicano che l’assunzione di avena in modo intensivo può avere effetti duraturi sulla salute cardiovascolare.

Alti livelli di colesterolo LDL, ovvero il ben noto colesterolo cattivo, possono produrre effetti negativi per lla salute dell’organismo. In particolare aumentando il rischio di sviluppare l’aterosclerosi, una problematica infiammatoria delle arterie caratterizzata dall’accumulo di placche di grasso al loro interno. Il risultato favorisce un indurimento delle arterie stesse che risultano più rigide, con la riduzione del flusso sanguigno. Questo può causare infarto, ictus, ischemia e problematiche cardiache. Per ridurre questo rischio scende in campo l’ avena, un alimento tipico della cucina povera ma genuina di un tempo e dall’alto potenziale benefico. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Una dieta di 48 ore a base di avena abbatte i livelli di colesterolo per settimane (studio)

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La sua dieta: «La mia colazione consiste in una tazza di yogurt fatto in casa, con una zolletta di crusca. Più tardi, mangio la frutta. A pranzo alterno pesce surgelato e carne di pollo con verdure. A cena un pezzetto di Dolcesardo con il pane carasau» - facebook.com facebook

No, ammalarsi non è una scelta. No, non è “esagerare con la dieta”. No, non sono “devianze”, come le ha definite il governo Meloni. No, non si può diagnosticare “a occhio”. No, non è un disturbo “da ragazze”: chiunque può ammalarsi e chiedere e ricevere ai x.com