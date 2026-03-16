Durante la cerimonia degli Oscar 2026 al Dolby Theatre di Los Angeles, il film diretto da Paul Thomas Anderson, Una battaglia dopo l’altra, ha vinto numerosi premi, affermandosi come il protagonista della serata. La manifestazione, condotta dal comico Conan O’Brien per il secondo anno consecutivo, ha visto il film ricevere riconoscimenti in diverse categorie, consolidando la sua presenza durante tutta la notte.

Una statuetta dopo l’altra. Il film diretto da Paul Thomas Anderson, Una battaglia dopo l’altra, è il grande (e annunciato) trionfatore della notte degli Oscar andata in scena al Dolby Theatre di Los Angeles e presentata, per il secondo anno consecutivo, dal comico e conduttore Conan O’Brien. Dopo aver vinto quasi tutti i principali premi della stagione, il film ha conquistato anche la statuetta per il Miglior film, mentre Anderson quella della Miglior regia. In tutto, Una battaglia dopo l’altra si è portato a casa sei Oscar compresi quelli per la migliore sceneggiatura non originale, firmata dallo stesso Anderson, per miglior montaggio (Andy Jurgensen) e per il miglior casting (Cassandra Kulukundis). 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - “Una battaglia dopo l’altra” trionfa agli Oscar 2026: i premi

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