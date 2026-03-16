Una battaglia dopo l' altra | com' è il film che ha trionfato agli Oscar

Il film “Una battaglia dopo l’altra” ha vinto sei premi agli Oscar 2026, inclusi quelli per miglior film e miglior regia. La pellicola ha ottenuto riconoscimenti in diverse categorie e si è distinta durante la cerimonia di premiazione. La vittoria ha coinvolto l’intera produzione, con riconoscimenti per vari aspetti legati alla realizzazione del film. La cerimonia si è svolta con grande attenzione sui premi assegnati a questa produzione.

“Una battaglia dopo l'altra” ha trionfato agli Oscar 2026 portandosi a casa ben 6 statuine tra cui quella di Miglior film e Miglior regia. Ma com'è davvero? È il film più sorprendente, spiazzante, atipico che Paul Thomas Anderson abbia concepito nella sua già gloriosissima carriera. Il regista americano cesella un mix tra action e satira politica arguto, pungente, attualissimo, uno di quei film che hanno la capacità di lasciarti dentro qualcosa di profondo. “Una battaglia dopo l'altra” parte in uno dei tanti campi di detenzione al confine col Messico dove gli immigrati clandestini vengono trattati come bestie dal governo americano. 🔗 Leggi su Today.it

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