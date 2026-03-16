Un pedofilo incorreggibile e pericoloso Abusa di bambini in un nido | condannato a 30 anni di carcere

Un ex operatore d’asilo di Bristol è stato condannato a 30 anni di carcere, di cui sei in libertà vigilata, per aver abusato di bambini nel nido. La sentenza è arrivata dopo aver riconosciuto le accuse di abusi su minori affidati alla sua cura. La condanna è stata pronunciata in seguito al procedimento giudiziario che ha coinvolto le accuse di comportamenti inappropriati.

Nathan Bennett, ex operatore d’asilo a Bristol, è stato condannato a 30 anni (di cui sei in libertà vigilata) per gli abusi e sui bambini affidati alla sua custodia. Era accusato di stupro, aggressione sessuale e violenza sessuale con penetrazione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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