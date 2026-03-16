Il prossimo 19 marzo a L’Aquila si terrà la presentazione del nuovo libro di Gianfranco Giustizieri intitolato “A L’Aquila con Laudomia Bonanni”. L’evento si svolgerà alle 17:30 presso la libreria Colacchi, situata in Corso Vittorio Emanuele. La manifestazione coinvolge l’autore e il pubblico, offrendo l’opportunità di conoscere il contenuto e le peculiarità dell’opera dedicata a Laudomia Bonanni.

L’AQUILA – Giovedì 19 marzo 2026, alle ore 17:30, presso la libreria Colacchi a L’Aquila (Corso Vittorio Emanuele, 5), ci sarà la presentazione del nuovo libro di Gianfranco Giustizieri “A L’Aquila con Laudomia Bonanni. Passeggiate tra presente e memoria sulle tracce della scrittrice”, con la Prefazione di Maria Rosaria La Morgia, per la Collana “Comete Scie d’Abruzzo” Edizioni Ianieri di Pescara. Durante l’incontro, il Presidente della Fondazione Carispaq Fabrizio Marinelli, i giornalisti Giustino Parisse e Tommaso Cotellessa dialogheranno con l’Autore. Gli itinerari, entro e fuori le mura degli antichi Quarti aquilani, vogliono essere un patrimonio conoscitivo dei luoghi della memoria e un richiamo attento alle bellezze che L’Aquila mostra ancora. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Un nuovo libro di Gianfranco Giustizieri su Laudomia Bonanni, presentazione 19 marzo a L’Aquila, Libreria Colacchi

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