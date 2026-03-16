In Italia, un quarto dei cittadini milanesi con malattie croniche ha ridotto le spese per le cure, limitando esami e visite mediche. Nonostante un aumento della speranza di vita alla nascita, molte persone scelgono di spendere meno nel settore sanitario. La tendenza coinvolge diversi soggetti che, per vari motivi, si astengono da interventi e controlli medici.

Sono anni che in Italia la speranza di vita alla nascita è in crescita, ma lo stesso non si può dire per gli anni di vita in buona salute: sempre più cittadini si trovano infatti a convivere con patologie croniche e, per sostenere i costi legati al trattamento delle loro malattie, spesso sono costretti a fare delle rinunce. Lo studio e i dati. Come rileva l'ultima indagine realizzata da Nomisma per l'Osservatorio Sanità di UniSalute, la città di Milano non fa eccezione, con il 25% degli abitanti affetti da patologie croniche che ha rinunciato a vacanze, cene fuori o acquisti importanti negli ultimi 12 mesi. Questa necessità di tagliare le spese nasce dal fatto che molto spesso - 41% dei casi - la cura e il monitoraggio di malattie croniche richiedono di effettuare regolarmente delle visite specialistiche. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Un milanese su 4 taglia le spese per curare le malattie croniche. E in tanti riducono esami e visite

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