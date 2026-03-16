un bambino disperso in mare al largo di lampedusa non ha neanche tre anni

Un bambino di meno di tre anni è scomparso in mare al largo di Lampedusa. A bordo di un barcone partito dalla Turchia, insieme a numerosi migranti, si trovava anche una donna sudanese con il suo bambino. La ricerca del piccolo disperso è attualmente in corso, mentre le autorità monitorano la situazione tra le onde. Nessun dettaglio aggiuntivo sulle circostanze del suo scomparso è stato reso noto.

A bordo del barcone, tra i tanti migranti partiti dalla Turchia, anche una donna sudanese con il figlio di neanche tre anni. A causa delle pessime condizioni meteomarine, sabato sera, il bambino è caduto in mare, non lontano da Lampedusa. Le ricerche sono condotte dalla Guardia Costiera e da volontari. Le speranze di ritrovarlo si affievoliscono per il mare agitato. L'articolo proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

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