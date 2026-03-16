Umbria investita mentre attraversa la strada e poi aggredita | Aiuto cerco i testimoni

Giovedì pomeriggio in via Lungonera Savoia, una ragazza attraversava la strada quando è stata investita da un'auto. Dopo l’incidente, la giovane è stata aggredita e ha chiamato aiuto, cercando testimoni. La scena si è svolta pochi minuti prima delle 19, e al momento non sono state rese note ulteriori informazioni su ferite o condizioni. La polizia sta raccogliendo testimonianze sul luogo dell’incidente.

Giovedì pomeriggio, 12 marzo. Mancano pochi minuti alle 19 quando in via Lungonera Savoia si verifica un incidente: una ragazza che sta attraversando la strada viene investita da un’auto. E poi scoppia una rissa che vede come protagonista la conducente dell’auto e la ragazza investita. Che ora è alla ricerca dei testimoni che hanno assistito all’episodio, su sta indagando la polizia stradale di Terni. “Mentre attraversavo la strada – racconta la ragazza - sono stata urtata da un’auto blu scuro. La conducente è scesa dal veicolo e mi ha aggredita fisicamente in modo violento, colpendomi anche al volto e agli occhi”. Il parapiglia è piuttosto... 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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