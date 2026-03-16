Ultimamente si sono riuniti di nuovo Ultimo e Jacqueline Luna, mentre Chiara Ferragni ha trascorso del tempo in famiglia con il suo nuovo compagno. Nel frattempo, è stata annunciata una rivoluzione nella giuria di Amici. Ogni settimana, nella newsletter di Vanity, vengono svelate tre cose che non si conoscono ancora e che si vorrebbe scoprire.

Ultimo e Jacqueline Luna felici a New York Dopo le voci di crisi, il cantante Ultimo e Jacqueline Luna Di Giacomo sono stati avvistati insieme a New York City, dove la figlia di Heather Parisi ha festeggiato il 26esimo compleanno lo scorso 10 marzo. Uno scatto, condiviso sui social, li mostra complici e sorridenti tra le strade della Grande Mela insieme al loro piccolo Enea. "Un giorno sogneremo di oggi”, scrive lei sui social. Chiara Ferragni e José Hernandez, scintilla dopo una lunga amicizia Chiara Ferragni e José Hernandez sono una coppia: sono stati recentemente paparazzati insieme e lei lo ha già presentato in famiglia. Si sa poco di questo sentimento che sta nascendo, ma una cosa è certa: José non ha ruoli nel percorso creativo di Chiara, che porta avanti da sola la sua “rinascita”. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Ultimo e Jacqueline Luna di nuovo insieme, Chiara Ferragni in famiglia con il nuovo amore e la rivoluzione nella giuria di Amici

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