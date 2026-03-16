Ultimi sette giorni di battaglie a distanza per il referendum | gli incontri

Negli ultimi sette giorni si sono tenuti incontri tra le parti coinvolte in vista del referendum sulla separazione delle carriere previsto per il 22 e 23 marzo 2026. Le discussioni si sono svolte a distanza, senza incontri in presenza, con lo scopo di affrontare questioni legate alla consultazione popolare. Non sono state annunciate modifiche o accordi ufficiali nelle ultime settimane.

Sostenitori del "no" si danno appuntamento martedì 17 a Brindisi. Intanto l'Anf organizza quattro convegni consecutivi a Ostuni, San Pietro, San Vito e Fasano Ultime sfide a distanza, in vista del referendum sulla separazione delle carriere del 22 e 23 marzo 2026. Anche nel Brindisino i sostenitori delle ragioni del “sì” e quelli delle ragioni del “no” sfruttano i giorni restanti per perorare le proprie cause. Martedì 17 marzo, a Brindisi, presso Palazzo Granafei-Nervegna, si terrà l'incontro “Ti dico perché No”. Comincerà alle 17, interverranno l'europarlamentare del Movimento 5 Stelle Valentina Palmisano; il collega pentastellato, sempre eurodeputato, Giuseppe Antoci; il vicepresidente M5S Mario Turco; il coordinatore regionale dei 5 Stelle Leonardo Donno; l'ex magistrato Guglielmo Cataldi. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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