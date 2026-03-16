Ultime notizie Calciomercato LIVE | tutte le novità del giorno

Da calcionews24.com 16 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sul calciomercato estivo, la redazione di Calcio News24 fornisce aggiornamenti continui sulle trattative in corso. Oggi si registrano novità riguardanti trasferimenti e ufficializzazioni di nuovi giocatori, con dettagli su clausole e accordi tra club. Le notizie vengono aggiornate costantemente per offrire una panoramica completa delle mosse più recenti nel mondo del calcio.

Calciomercato Torino: lascerà i granata in estate. Futuro già definito, svelato il piano del club per questo giocatore. Tutti i dettagli Napoli, niente mercato da 150 milioni! Strategia chiara per l’estate: riscatto di questi due giocatori e piano definito per i nuovi acquisti. Ultimissime Calciomercato Juventus: David e un futuro sempre più lontano da Torino. In estate si andrà in questa direzione, novità importanti! Conte Napoli, atto terzo: si delinea il futuro dell’allenatore. Piano d’azione nell’incontro con De Laurentiis e Manna: in che modo prenderà forma la squadra della prossima stagione Calciomercato Torino: lascerà i granata in estate. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

ultime notizie calciomercato live tutte le novit224 del giorno
© Calcionews24.com - Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

ULTIME NOTIZIE DI MERCATO! LA PIÙ GRANDE OFFERTA DEL MOMENTO! DA NON PERDERE! JUVENTUS NEWS

Video ULTIME NOTIZIE DI MERCATO! LA PIÙ GRANDE OFFERTA DEL MOMENTO! DA NON PERDERE! JUVENTUS NEWS

Una selezione di notizie su Ultime notizie

Temi più discussi: Ricordate Lingard? L'ex United ha una nuova squadra; Ultime notizie Calciomercato LIVE | tutte le novità del giorno; Calciomercato Sassuolo LIVE oggi: Bologna e Fiorentina su Grosso, asse con l'Inter; Calciomercato Napoli, si lavora al rinnovo di McTominay: trattativa in corso con l'entourage, i dettagli.

Dal gol convalidato a Troilo a quello tolto a Gutierrez: la moviolaNews di calcio e mercato aggiornate 24h su 24. Trasferimenti ufficiali, trattative in corso e indiscrezioni esclusive dal mondo del calcio. calciomercato.it

Calciomercato live, le trattative di oggi: la Juve accoglie Joao Mario, Ferguson ufficiale alla Roma, Calhanoglu resta all'Inter: «Con Lautaro tutto chiarito»Il Milan è in chiusura per Estupinan del Brighton. Il terzino sinistro è atteso in giornata a Milano, poi le visite mediche e la firma sul contratto. Calciomercato live, le trattative di oggi ... ilmessaggero.it

Cerca tra news e video legati all’argomento.