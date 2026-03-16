Ue valuta potenziamento della missione Aspides per la sicurezza marittima nel Mar Rosso

L’Unione Europea sta considerando di rafforzare l’operazione navale Aspides nel Mar Rosso a causa dell’aggravarsi della crisi energetica. Questa possibilità viene discussa in risposta alla crescente preoccupazione sulla sicurezza marittima nella regione. La decisione si inserisce in un contesto di tensioni e instabilità che coinvolgono più attori internazionali. Al momento, non sono stati annunciati dettagli ufficiali sulle modalità di potenziamento.

Con l’aggravarsi della crisi energetica a Bruxelles si valuta l’ipotesi di un potenziamento dell’operazione navale europea Aspides nel mar Rosso: si tratterebbe di un passo ulteriore per consentirle di operare anche a Hormuz. Una strategia che resta però delicata, con il rischio di trasformare un’operazione difensiva in un intervento attivo - con scorte ravvicinate o azioni dirette contro le minacce - finendo per trascinare l’Europa nel conflitto. Un’ipotesi accolta con favore dal vicepremier Antonio Tajani, che si è detto pronto a “rafforzare la missione per tutelare i commerci” italiani e continentali, pur mantenendo ferma la linea rossa di un coinvolgimento diretto a Hormuz. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com © Ilsole24ore.com - Ue valuta potenziamento della missione Aspides per la sicurezza marittima nel Mar Rosso Articoli correlati Ue valuta rafforzamento della missione Aspides: l’Italia al comandoIl panorama geopolitico nel Medio Oriente sta attraversando una fase di profonda mutazione che costringe l’Unione Europea a rivedere le proprie... Iran, l’Ue pensa a potenziare Aspides, lo scudo europeo sulle rotte del Mar RossoCon l’aggravarsi della crisi energetica a Bruxelles si valuta l’ipotesi di un potenziamento dell’operazione navale europea Aspides nel mar Rosso: si... Tutti gli aggiornamenti su Mar Rosso Temi più discussi: Nessuno si sbilancia su Hormuz, l'Ue pensa a rafforzare Aspides; 'Trump pronto ad annunciare coalizione per Hormuz'. Berlino si sfila; Su Hormuz nessun alleato si sbilancia, l’Ue valuta di rafforzare Aspides; Europa, l'annuncio sulla nuova missione: Italia al comando. Cosa succede. Iran, l’UE pensa a potenziare Aspides, lo scudo europeo sulle rotte del Mar RossoCon l’aggravarsi della crisi energetica a Bruxelles si valuta l’ipotesi di un potenziamento dell’operazione navale europea Aspides nel mar Rosso: si tratterebbe di un passo ... msn.com Ue valuta rafforzamento della missione navale Aspides. Tajani: Pronti a tutelare commerciLeggi su Sky TG24 l'articolo Ue valuta rafforzamento della missione navale Aspides. Tajani: Pronti a tutelare commerci ... tg24.sky.it Dalle navi nel Mar Rosso ai server di Amazon, ecco chi comanda la filiera alimentare x.com Il dossier su Aspides - che attualmente opera in mar Rosso, golfo Persico e golfo di Aden - sarà domani oggetto di una riflessione, guidata dall'Alta rappresentante Ue Kaja Kallas, alla riunione dei ministri degli Esteri #ANSA - facebook.com facebook