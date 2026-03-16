Ue Merz scomunica asse Ppe-Afd sui migranti | Non lavoriamo con la destra radicale

Il leader del partito di centro-destra ha dichiarato di non collaborare con la destra radicale e ha criticato l’asse tra il Ppe e l’Afd nel Parlamento Europeo, in seguito alla diffusione di chat rivelate dall’agenzia di stampa tedesca Dpa. Queste conversazioni mostrano una vicinanza tra i rappresentanti del Ppe e i membri dell’Afd, suscitando reazioni ufficiali.

“Noi non lavoriamo insieme alladestra radicalenelParlamento Europeo. Per tutte le decisioni c’è una maggioranzasenza i cosiddetti sovranisti, e dunque anche senza i parlamentari diAfd“. A dirlo è il cancelliere tedescoFriedrich Merz, che ha scomunicato la collaborazione emersa all’Eurocamera fra ilGruppo del Partito Popolare Europeo (Ppe) eAlternative für Deutschland(AfD). Merz si riferisce allechatrivelate dall’agenzia di stampa tedescaDpa, dalle quali emerge unaconvergenzatra il Ppe e Afd al Parlamento Europeo. Come ricordaLa Repubblica, già negli scorsi mesi ipopolari, emanazione europea della CsuCdu, avevanoapprovato alcuni provvedimenti insieme all’estrema destra. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Ue, Merz scomunica asse Ppe-Afd sui migranti: “Non lavoriamo con la destra radicale” Articoli correlati Leggi anche: Accordo sui dazi con Trump, Parlamento Ue diviso. La destra pronta all'asse per farlo passare Ue, patto Ppe-AfD per inasprire le politiche migratorieLa famiglia popolare europea avrebbe collaborato con esponenti della destra radicale al Parlamento europeo, inclusi eurodeputati dell’AfD tedesca,... Una selezione di notizie su Ue Merz scomunica asse Ppe Afd sui... Weber nega asse con l'AfD, 'non influenza né maggioranze né contenuti'Il leader del Partito popolare europeo, Manfred Weber, respinge le accuse di contatti con l'estrema destra all'Europarlamento. (ANSA) ... ansa.it Merz-Meloni, l’asse per la svolta Ue. Un piano per renderla più veloceUn asse? Meglio di no, non scherziamo, non è la parola giusta visti i precedenti storici. Un patto allora, un'alternativa al solito bimotore Francia-Germania, che da sempre guida la Ue? Nemmeno, ... ilgiornale.it