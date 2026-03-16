UE | 450 milioni per aiuti umanitari in Medio Oriente

L'Unione Europea ha annunciato uno stanziamento di 450 milioni di euro destinati agli aiuti umanitari in Medio Oriente nel 2026. I fondi saranno destinati a supportare le popolazioni di Palestina, Libano, Siria e Giordania. La decisione è stata comunicata ufficialmente e riguarda interventi di assistenza in vari settori, tra cui sanità, alimentazione e protezione dei civili.

La Commissione europea conferma uno stanziamento di 450 milioni di euro in aiuti umanitari per Palestina, Libano, Siria e Giordania nel 2026 In Siria, riferisce una nota dell’Esecutivo Ue, 210 milioni di euro di finanziamenti umanitari dell’Ue sosterranno gli interventi di emergenza e di protezione in tutto il Paese. In Palestina, 124 milioni di euro saranno destinati all’assistenza alimentare, alla salute, alla protezione, all’alloggio e all’istruzione, forniti da partner che operano in condizioni estremamente difficili. In Giordania, un totale di 15,5 milioni di euro sosterrà i servizi essenziali come la salute e la protezione e soddisferà i bisogni dei rifugiati, sia all’interno che all’esterno dei campi. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - UE: 450 milioni per aiuti umanitari in Medio Oriente Articoli correlati Guerra in Medio Oriente: l’auto nuova salirà di 1.450 euroIl conflitto nel Medio Oriente rischia di innalzare il prezzo medio di un’auto nuova di circa 1. Con la crisi in Iran e Medio Oriente, un'auto nuova potrebbe costare 1.450 euro in piùNell’ipotesi in cui la crisi del Medio Oriente dovesse perdurare, un eventuale aumento dei prezzi di listino del +5% farebbe salire il costo di una... Contenuti utili per approfondire Medio Oriente Temi più discussi: Missili iraniani su Gerusalemme. Il debutto di Khamenei. A Erbil morto un militare francese; ETF tematici, difesa in testa ai flussi nel 2026: già oltre 2,8 miliardi sul tema del riarmo; Milioni di sfollati in Medio Oriente: UE mobilita diplomazia migratoria con Turchia e Libano; Menarini cresce in tutto il mondo e il fatturato vola a quota 4,88 miliardi (+6,2%). Ue, 450 milioni di aiuti umanitari al Medio Oriente per il 2026Con i principali donatori che si ritirano dalla regione e il diritto internazionale umanitario sottoposto a una pressione senza precedenti, l'Ue sta continuando a fornire assistenza salvavita a milion ... ansa.it Medio Oriente: Commissione Ue annuncia 458 milioni di euro in aiuti umanitariLa Commissione europea ha annunciato 458 milioni di euro in aiuti umanitari destinati al Medio Oriente. Mentre la guerra in Medio ... agenzianova.com Il 17 marzo 2026 #Trieste ospita la #conferenza presieduta dal Ministro @Antonio_Tajani sul corridoio economico India - Medio Oriente - Europa ( #IMEC) Differenziare rotte ed interlocutori per essere più indipendenti in un mondo interdipendente Mia intervist x.com Abbiamo messo insieme una rapida guida al Reaper MQ-90, il drone da 26 milioni di euro che era in dotazione all’esercito italiano per attività di ricognizione in Medio Oriente. È stato distrutto ieri, in un attacco: - facebook.com facebook