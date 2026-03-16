Ucraina Sean Penn vede Zelensky a Kiev dopo aver dato buca agli Oscar

L’attore americano Sean Penn si trova a Kiev, dove ha incontrato il presidente ucraino Volodymir Zelensky. Poco prima, Penn aveva deciso di non partecipare alla cerimonia degli Oscar, non presenziando alla premiazione in cui ha vinto il suo terzo premio per il ruolo in

(Adnkronos) – L'attore americano Sean Penn oggi a Kiev dove ha incontrato il presidente ucraino Volodymir Zelensky dopo aver dato buca alla cerimonia degli Oscar in cui è stato premiato, con la sua terza statuetta, per il ruolo in 'Una battaglia dopo l'altra'. Zelensky lo ha ringraziato, definendolo "un vero amico dell'Ucraina", per il sostegno. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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Contenuti utili per approfondire Sean Penn

Temi più discussi: Sean Penn vince l’Oscar ma diserta la cerimonia. È arrivato a Kiev per incontrare Zelensky; Sean Penn vince l’Oscar ma diserta la cerimonia, per il New York Times potrebbe essere in Ucraina; Sean Penn non è qui perché non ha potuto o non ha voluto: perché l'attore (che ha vinto il suo terzo Oscar) ha disertato la cerimonia; Sean Penn vince come miglior non protagonista agli Oscar ma diserta la cerimonia: è in Ucraina.

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