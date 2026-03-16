Ucraina frammenti di un drone russo sulla centrale piazza Maidan di Kiev

Nella piazza Maidan di Kiev, nel centro della capitale, sono stati trovati frammenti di un drone russo che sono caduti vicino al Monumento all'Indipendenza. Le difese aeree ucraine hanno intercettato l'oggetto prima che potesse causare danni maggiori. La scoperta è avvenuta il 16 marzo 2026 e ha attirato l'attenzione sull'area. Nessuno è rimasto ferito durante l'incidente.

Kiev, 16 marzo 2026 – Frammenti di un drone russo intercettato dalle difese aeree ucraine sono caduti nei pressi del Monumento all'Indipendenza in piazza Maidan, nel cuore di Kiev. Lo riportano i media locali. Questa mattina Il sindaco della capitale Vitali Klitschko aveva riferito di un attacco avvenuto nell'ora di punta, invitando i cittadini a rimanere nei rifugi. La parlamentare Maria Mezentseva ha postato un video sul suo canale Telegram relativo a quanto accaduto. I frammenti comunque non avrebbero causato né incendi né vittime. Da quanto si apprende, la difesa aerea è entrata in funzione in tre distretti, in particolare in quello di Obolon. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Ucraina, frammenti di un drone russo sulla centrale piazza Maidan di Kiev Articoli correlati I leader dell'Unione Europea a piazza Maidan a Kiev per i quattro anni della guerra in Ucraina – Il video(Agenzia Vista) Kiev, 24 febbraio 2026 I leader dell'Unione Europea, da Ursula Von Der Leyen, presidente della Commissione, al Presidente del... Cerimonia a Piazza Maidan a Kiev con leader Ue per i 4 anni dell'inizio dell’invasione in Ucraina – Il video(Agenzia Vista) Kiev, 24 febbraio 2026 Si è tenuta a Kiev, in piazza Maidan, la cerimonia per commemorare le vittime della guerra in Ucraina in... Altri aggiornamenti su Ucraina frammenti di un drone russo... Argomenti discussi: Escalation in Medio Oriente: tra bombardamenti, diplomazia e imperi, il mondo verso un nuovo equilibrio. Media, frammenti di drone russo su piazza Maidan a KievFrammenti di un drone intercettato dalle difese aeree di Kiev sono caduti nei pressi del Monumento all'Indipendenza in piazza Maidan, nel cuore della capitale ucraina: lo riporta il Kyiv Post. (ANSA) ... ansa.it Ucraina, attacco aereo in pieno giorno a Kiev, frammenti caduti nel centro della cittàDiverse esplosioni sono state sentite stamane nel centro di Kiev, mentre le autorità ucraine hanno riferito di un raro attacco aereo in pieno giorno attribuito alla Russia, con diversi droni e almeno ... ansa.it