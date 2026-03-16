Oggi si terrà l’autopsia sulla salma di Grigorev Vladislav Sergevich, un uomo di 42 anni di origini russe. La sua morte è avvenuta a seguito di un colpo di fucile durante una colluttazione con un cacciatore nelle campagne di Montegranaro. L’incarico per l’esame sarà conferito nelle prossime ore.

E’ previsto per oggi il conferimento dell’incarico per l’autopsia sulla salma di Grigorev Vladislav Sergevich, il 42enne di origini russe rimasto ucciso da un colpo di fucile durante una colluttazione con un cacciatore nelle campagne di Montegranaro. Intanto gli avvocati Rossano Romagnoli e Andrea Andrenacci, i legali di Palmiero Berdini, l’80enne di Monte Urano indagato per omicidio volontario, hanno fatto sapere che nomineranno un consulente tecnico di parte incaricato di assistere all’autopsia. L’esame sarà importante non tanto per stabilire le cause della morte, che sono evidenti, ma piuttosto per fare chiarezza sulla distanza da cui è stata esplosa la fucilata, in quale direzione e se compatibile con la ricostruzione fatta dall’indagato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ucciso da colpo di fucile. L’autopsia per la verità

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