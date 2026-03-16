US Avellino il programma degli allenamenti

L’U.S. Avellino 1912 ha comunicato il calendario degli allenamenti previsti per la prossima settimana. La squadra si riunirà quotidianamente per sessioni di preparazione atletica e tecnica, con allenamenti programmati in orari specifici. La comunicazione riguarda tutte le sedute di allenamento che si terranno presso il campo di gioco e i centri sportivi affiliati.

L’U.S. Avellino 1912 rende noto il programma di allenamenti della prossima settimana. La squadra si allenerà nei seguenti orari:Lunedì 16 marzo: allenamento mattutino alle ore 11:00 (porte chiuse);Martedì 17 marzo: allenamento pomeridiano alle ore 16:00 (porte chiuse). 🔗 Leggi su Avellinotoday.it Avellino, testa alla Reggiana per uscire dalla crisi Una selezione di notizie su U S Avellino il programma degli... Temi più discussi: U.S. Avellino, il programma degli allenamenti; Avellino - FC Südtirol: prevendita settore ospiti - FC Südtirol - Alto Adige; Virtus Entella-Avellino, prevendita per il settore ospite: le info; Avellino-Padova, Izzo convocato: altro stop per D'Andrea. U.S. Avellino, il programma degli allenamentiL’U.S. Avellino 1912 rende noto il programma di allenamenti della prossima settimana. La squadra si allenerà nei seguenti orari: Mercoledì 4 marzo: allenamento pomeridiano alle ore 16:00 (porte chiuse ... today.it Biglietti in vendita per Avellino–PadovaAl via la prevendita per la sfida della 28ª giornata di Serie BKT: tutte le informazioni su prezzi, orari e modalità di acquisto ... irpinianews.it Avellino, eletti i nuovi consiglieri provinciali Ecco i nomi e i voti Buonopane rimane il presidente fino alle prossime elezioni previste verosimilmente dopo l'estate. I consiglieri non vengono eletti dal popolo ma a votare sono gli amministratori comunali. - facebook.com facebook Sono andata a rivedere i vostri ultimi risultati: da Avellino in poi le prestazioni sono migliorate nettamente. Anche prima però, tranne qualche occasione, non erano affatto male: semplicemente non riuscivate a raccogliere punti x.com