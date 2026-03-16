Tudor felice per i giocatori dopo che il Tottenham ha guadagnato un punto cruciale in casa del Liverpool

L’allenatore ad interim del Tottenham ha espresso soddisfazione dopo la partita contro il Liverpool, che si è conclusa con un pareggio. Dopo la sfida, ha dichiarato di essere felice per i giocatori, sottolineando il risultato ottenuto in trasferta. La squadra ha conquistato un punto importante in un match difficile, e l’allenatore ha mostrato un volto più rilassato rispetto ai momenti precedenti.

2026-03-15 22:59:00 Ecco quanto riportato poco fa: L’allenatore ad interim è sembrato sollevato dopo aver ottenuto il suo primo punto al club Igor Tudor ha finalmente avuto qualcosa di cui sorridere dopo che il drammatico pareggio nel finale del Tottenham ad Anfield gli è valso il suo primo punto da quando è entrato in carica, con il gol di Richarlison al 90? che ha messo a tacere il Kop e mantenendo gli Spurs un punto sopra la zona retrocessione della Premier League. È stato un risultato che sembrava significativo dato il contesto. Il Tottenham aveva perso tutte e quattro le partite precedenti di Tudor, era arrivato nel Merseyside con solo 12 giocatori senior disponibili ed era stato cancellato praticamente da tutti. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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Tudor stronca improvvisamente l’intervista dopo il pareggio del Tottenham in casa del Liverpool. Il giornalista gli ha ripetuto sempre la stessa domanda: https://fanpa.ge/s96W7 facebook

Richarlison riprende il Liverpool e salva la pancina a Tudor, United terzo da solo #premierleague #tottenham x.com