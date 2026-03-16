Nell’ultima giornata di campionato, l’allenatore di una squadra di Torino è stato sconfitto a Roma, mentre la Lazio ha ottenuto una vittoria importante. La partita si è conclusa con un risultato che ha favorito la squadra biancoceleste, lasciando il tecnico torinese con una sconfitta. La gara si è svolta nel rispetto dei regolamenti ufficiali e senza incidenti rilevanti.

2026-03-15 23:43:00 Non lascia di certo indifferenti l’ultima news di Tuttosport: ROMA – Il pareggio – tra le polemiche – dell’Inter con l’Atalanta ha lasciato spazio a un’attesa lunga 24 ore e fortemente caratterizzata dal sogno di rosicchiare qualcosa ai cugini leader della classigica, accorciando la distanza fino a un -5 che avrebbe dato pepe allo sprint finale di campionato. Non è andata come sperava Max Allegri, però, la ‘gita romana’ all’Olimpico di due altri ex bianconeri, il tecnico Sarri e il portiere Motta, alla seconda da titolare in Serie A e decisivo con almeno due super parate. A lanciare la Lazio è la rete di Isaksen dopo 26?... 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - TS – Allegri cade a Roma, la Lazio ringrazia Isaksen

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