Donald Trump ha rivolto un richiamo alla Nato, mentre l’Europa si trova di fronte a una decisione importante sulla gestione della situazione nello stretto di Hormuz. La questione riguarda le implicazioni di sicurezza e le strategie da adottare in un’area di grande importanza geopolitica. La posizione delle nazioni europee appare ora centrale nel dibattito sulle future azioni da intraprendere.

Donald Trump avverte la Nato mentre l’Europa è chiamata a decidere sulla questione stretto di Hormuz. Servizio di Marco Burini. TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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Trump richiama la Nato. Europa al bivio su Hormuz

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