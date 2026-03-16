Un ex presidente ha dichiarato di trovarsi in una situazione difficile a causa delle tensioni con l’Iran, mentre minaccia di intervenire per difendere lo stretto di Hormuz. Ha anche avvertito l’Unione Europea delle possibili conseguenze se non si agisce. La situazione resta incerta e nessuno sa quanto durerà questa crisi, che coinvolge questioni di sicurezza e interessi strategici.

Il tycoon ha realizzato di essersi infilato in un quagmire. Nessuno sa quando la guerra potrà finire. La chiusura di Hormuz peserà sui costi dell’energia. L’Unione europea non cede al ricatto americano e dice “no” a una missione nello Stretto di Hormuz. Trump vorrebbe una coalizione da usare come base giuridica per dare legittimità a una guerra riconosciuta illegale e in aperta violazione del diritto internazionale. Mette Frederiksen, premier danese: gli Stati Uniti non sono più il nostro alleato principale. Copenaghen confida più nel Canada e nei Paesi Baltici. Anche l’Italia si riconosce nel “no” europeo su Hormuz. Dopo l’Ucraina, la Groenlandia e Hormuz, Meloni sempre più lontana da Trump e dal mondo Maga. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Trump nel pantano dell’Iran, ora minaccia: difendere Hormuz oppure conseguenze per l’Ue

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