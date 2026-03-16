Il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che un'unica parola dell’Iran potrebbe portare alla distruzione degli oleodotti di Kharg. Le sue parole sono arrivate in un momento di tensione tra i due paesi, con un intervento diretto che evidenzia la linea dura adottata dagli Stati Uniti sulla questione. La situazione resta sotto osservazione mentre si susseguono le dichiarazioni ufficiali.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Nuove dichiarazioni del presidente Usa sulla crisi con Teheran. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha lanciato un nuovo avvertimento all’Iran, sostenendo che basterebbe “una sola semplice parola” per distruggere la rete di oleodotti sull’isola di Kharg, infrastruttura strategica per l’esportazione petrolifera della Repubblica islamica. Secondo il leader americano, dall’inizio dell’operazione militare statunitense avviata il 28 febbraio, gli Stati Uniti avrebbero colpito oltre 7.000 obiettivi nel territorio iraniano e affondato circa 100 imbarcazioni. Trump: “Le capacità militari iraniane sono state annientate”. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Trump minaccia l’Iran: “Una sola parola e gli oleodotti di Kharg saranno distrutti”

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