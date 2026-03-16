L’ex ambasciatore in Iraq ha affermato che Trump ha sottovalutato l’Iran, mentre l’Italia potrebbe ora svolgere un ruolo di mediazione. Secondo lui, i leader europei si sono mostrati imbarazzanti e dovrebbero seguire l’esempio di Berlusconi, che in politica estera ha sempre preferito il dialogo con vari attori, dalla Russia al Medio Oriente. La situazione internazionale si presenta complessa e in evoluzione.

L’ex ambasciatore in Iraq Marco Carnelos: «Leader Ue imbarazzanti. Dovrebbero ricordare la lezione di Berlusconi in politica estera: si dialoga con tutti, dalla Russia al Medio Oriente». «Mai come oggi i leader mondiali dovrebbero ricordarsi della lezione di Silvio Berlusconi in politica estera. E rintracciare ciò che è ancora attuale dello spirito di Pratica di Mare: sapersi mettere nei panni dell’interlocutore, coltivare il dialogo senza pregiudizi è un prerequisito per il successo della diplomazia». Marco Carnelos è stato ambasciatore italiano in Iraq e inviato speciale in Siria. Ha scritto con Giovanni Castellaneta il libro Berlusconi, il mondo secondo lui. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - «Trump ha sottovalutato l’Iran. L’Italia ora potrebbe mediare»

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