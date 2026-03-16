Il presidente americano ha dichiarato che Cuba desidera negoziare un accordo con gli Stati Uniti, ma che intende concentrarsi prima sulla fine delle tensioni in Iran. Ha aggiunto che si occuperà della questione cubana solo dopo aver risolto quella iraniana. La comunicazione è stata fatta durante un discorso pubblico, senza ulteriori dettagli sui tempi o le modalità di intervento.

WASHINGTON – Il presidente americano Donald Trump ha affermato che Cuba vuole stringere un accordo con gli Stati Uniti, ma che intende porre fine alla guerra in Iran prima di occuparsi della nazione caraibica. “Credo che molto presto o stringeremo un accordo, o faremo tutto ciò che dobbiamo fare”, ha detto ai giornalisti domenica, a bordo dell’Air Force One di ritorno dalla Florida. “Stiamo parlando con Cuba, ma ci occuperemo dell’Iran prima di Cuba”, ha aggiunto. Poi Trump esprime frustrazione per la risposta della Gran Bretagna alla sua richiesta di mobilitazione in Iran. Il tycoon, che domenica ha parlato con il premier Keir Starmer, ha detto che “il Regno Unito potrebbe essere considerato l’alleato numero uno, quello con la storia più lunga e così via: eppure, quando ho chiesto loro di intervenire, si sono rifiutati”. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Trump: “Cuba vuole un accordo, me ne occuperò dopo l’Iran”

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