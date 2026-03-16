Trump convitato di pietra l’inquieta industria degli Oscar 2026 finalmente premia Paul Thomas Anderson

Durante la cerimonia degli Oscar 2026, con la presenza di Paul Thomas Anderson come protagonista, sono stati consegnati premi in un contesto segnato dalla guerra della presidenza Trump. Anderson, vincitore pluripremiato, ha pronunciato una frase che ha attirato l’attenzione, mentre Trump è rimasto in secondo piano, quasi un ospite inatteso. La notte ha visto anche l’assegnazione di premi che hanno coinvolto l’industria cinematografica.

“Sarete voi la generazione del buon senso, della dignità e della decenza”. Esce dalla bocca del pluri-vincitore Paul Thomas Anderson la frase chiave della Notte degli Oscar 2026, consumatasi nel mezzo della guerra della presidenza Trump. “Voi” — i suoi figli a cui dedica il premio alla miglior sceneggiatura adattata — siete l’unica nostra speranza perché – leggiamo tra le righe – qui mancano totalmente buon senso, dignità e decenza. Parole forti in una serata hollywoodiana assai meno esplosiva delle bombe che tiravano i French 75, i sovversivi protagonisti del suo Una battaglia dopo l’altra, ribelli all’establishment, al potere vessatorio sui deboli, a mostri lobbisti capaci di eliminare in una camera a gas gli epigoni da loro stessi generati. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Trump convitato di pietra, l’inquieta industria degli Oscar 2026 finalmente premia Paul Thomas Anderson Articoli correlati Oscar 2026, il trionfo di Paul Thomas Anderson: tutti i vincitoriLa notte degli Oscar 2026 ha avuto un protagonista assoluto: Paul Thomas Anderson. Oscar 2026: vince “Una battaglia dopo l’altra” di Paul Thomas AndersonLOS ANGELES – “Ora scusate, dobbiamo prenderci un Martini e andare a festeggiare”. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Paul Thomas Anderson Argomenti discussi: No alla guerra. Palestina libera, l’unico vero anelito politico degli Oscar 2026 è di Javier Bardem. CPE, Trump è il convitato di pietra. Macron: Europa sveglia o saremo divoratiLa linea di Macron è destinata a rinfocolare l'ammaccato asse franco-tedesco e troverà una convinta accoglienza anche dalle parti di Palais Berlaymont. Ursula von der Leyen da mesi si prepara ... rainews.it Trump, Zelensky e il convitato di San PietroAll’inizio degli anni ’70 il segretario di Stato Agostino Casaroli, il grande architetto dell’Ostpolitik vaticana, venne a Mosca accompagnato dal suo braccio destro Achille Silvestrini. Motivo ... repubblica.it