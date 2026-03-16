Trump avvisa la Nato | Futuro negativo se non aiuta Strike dell' Iran su Dubai | chiuso e poi riaperto l' aeroporto

Un importante leader internazionale ha avvertito la NATO che il futuro potrebbe essere compromesso se non riceve sostegno. Nel frattempo, l'Iran ha lanciato un attacco aereo su Dubai, causando la chiusura temporanea dell'aeroporto prima della riapertura. La regione attraversa una fase di crescente instabilità, con eventi che aumentano le tensioni tra le varie parti coinvolte.

La crisi in Medio Oriente si allarga: emergono frizioni tra Usa e Israele sugli obiettivi della guerra, mentre crescono i timori per Hormuz, i mercati energetici e un possibile coinvolgimento più ampio La guerra in Medio Oriente entra in una fase ancora più instabile e dai contorni sempre più regionali. Israele e Stati Uniti sarebbero in disaccordo riguardo gli obiettivi della guerra contro l'Iran e ai bersagli da colpire, tra cui questioni relative al rovesciamento del regime iraniano e agli attacchi contro i depositi di petrolio a Teheran. Secondo il New York Times, sia il presidente degli Stati Uniti Trump che il comandante del... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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Gli ayatollah scelgono la continuità e designano come prossima Guida Suprema dell’Iran, Mojtaba Khamenei, figlio 56 enne di Alì. Ma il presidente Trump avvisa: se non otterrà il benestare degli Usa, non durerà a lungo. Intanto la guerra continua. - facebook.com facebook