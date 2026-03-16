Truffa sulla pesatura dei rifiuti condannato patron della Gesia

La Corte di Cassazione ha confermato la condanna di Luciano Sorbo, 49 anni, amministratore della Gesia Spa, in relazione a un caso di truffa sulla pesatura dei rifiuti. La seconda sezione della Corte, presieduta da Giovanna Verga, ha deciso sul ricorso presentato dall’imprenditore contro la sentenza della Corte d’Appello di Napoli. La decisione definitiva si è basata sulle valutazioni fatte in sede giudiziaria.

La Cassazione ha confermato le pene per Luciano Sorbo per truffa aggravata e falsità ideologica in atti pubblici ai danni dei comuni di Vitulazio e Bellona La seconda sezione della Corte di Cassazione presieduta da Giovanna Verga, si è pronunciata sul ricorso presentato da Luciano Sorbo, 49enne patron della Gesia Spa avverso la pronuncia della Corte di Appello di Napoli. I giudici d’Appello in riforma della sentenza del tribunale di Santa Maria Capua Vetere hanno dichiarato di non doversi procedere nei confronti di Sorbo in ordine al reato di truffa consumata e tentata pluriaggravata e di falsità ideologica in atti pubblici aggravata ai danni del comune di Vitulazio, per essere reati estinti per prescrizione. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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