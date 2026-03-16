Trovato morto il candidato sindaco Paolo Pazzaglia | è giallo

A La Spezia è stato trovato morto il candidato sindaco Paolo Pazzaglia, di 52 anni. L’uomo è stato scoperto senza vita da un passante lungo la strada litoranea che collega la città alle Cinque Terre. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le circostanze del decesso. La scoperta è avvenuta nel primo pomeriggio.

Tragedia a La Spezia, dove è stato trovato morto il più volte candidato sindaco Paolo Pazzaglia. L’uomo, di 52 anni, è stato trovato ormai senza vita da un passante lungo la strada litoranea che collega il capoluogo ligure con le Cinque Terre. Il corpo si trovava sul ciglio e, nonostante la rapida chiamata ai servizi di emergenza, per lui purtroppo non c’è stato nulla da fare. Recentemente il suo nome era balzato alle cronache per un caso giudiziario, che lo vedeva indagato con l’ipotesi di reato di atti persecutori e diffamazione. Sulla sua morte ora è stata aperta un’indagine per capire cosa sia accaduto e non è esclusa nessuna pista. Le ipotesi più probabili sono il malore o l’incidente, ma dovranno essere eseguite maggiori verifiche. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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