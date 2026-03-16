Trovato morto il candidato sindaco di La Spezia Paolo Pazzaglia | il corpo trovato da un passante in strada

Il candidato sindaco di La Spezia, Paolo Pazzaglia, è stato trovato senza vita lungo una strada che collega la città alle Cinque Terre. Il corpo è stato scoperto da un passante, che ha immediatamente segnalato l’accaduto alle autorità. Al momento non sono state fornite informazioni su eventuali cause o circostanze che abbiano portato al decesso. La procura ha avviato le indagini per chiarire la dinamica.

Il candidato sindaco di La Spezia Paolo Pazzaglia è stato trovato morto: il suo corpo sarebbe stato trovato da un passante lungo la strada che collega la città ligure alle Cinque Terre. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Paolo Pazzaglia, l’ex candidato sindaco della Spezia trovato morto all’interno della sua autoLa Spezia, 16 marzo 2026 – L’ex candidato sindaco alle amministrative della Spezia del 2022 Paolo Pazzaglia è stato trovato morto all’interno della... Paolo Pazzaglia, candidato sindaco della Spezia trovato morto all’interno della sua autoLa Spezia, 16 marzo 2026 – L’ex candidato sindaco alle amministrative della Spezia del 2022 Paolo Pazzaglia è stato trovato morto all’interno della... Contenuti utili per approfondire Spezia Paolo Pazzaglia Trovato morto il candidato sindaco Paolo Pazzaglia: è gialloRecentemente il suo nome era balzato alle cronache per un caso giudiziario, che lo vedeva indagato con l’ipotesi di reato di atti persecutori e diffamazione ... msn.com La Spezia, trovato morto il candidato sindaco Paolo Pazzaglia: indagini aperteDrammatico ritrovamento lungo la strada litoranea, trovato morto candidato sindaco a La Spezia: indagini in corso sulle cause del decesso. notizie.it