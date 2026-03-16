Trovati con hashish | due giovani segnalati alla Prefettura

Due giovani sono stati segnalati alla Prefettura dopo essere stati trovati in possesso di hashish. Durante controlli della polizia, sono state ritirate alcune patenti, sequestrati veicoli senza assicurazione e multati proprietari per un importo che supera i quattro mila euro. Le operazioni hanno coinvolto diversi veicoli e hanno portato a numerose sanzioni amministrative.

I militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia e della Stazione di San Bartolomeo in Galdo hanno segnalato amministrativamente alla Prefettura di Benevento 2 ospiti maggiorenni di una struttura d’accoglienza per stranieri per detenzione di sostanze stupefacenti finalizzata all’uso personale, poiché trovati in possesso di circa 6 grammi complessivi di hashish, che sono stati sequestrati. Anche altri ospiti del centro d’accoglienza – estraneo ai fatti – sono stati controllati senza che venissero rilevate violazioni di legge. I reparti dipendenti dalla Compagnia hanno elevato 10 sanzioni amministrative relative ad infrazioni del Codice della Strada per 4. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

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