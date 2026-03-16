Trovano una bomba a mano durante il trasloco | evacuato il palazzo

Durante un trasloco in via Ayroli, nel quartiere di San Fruttuoso, è stata scoperta una bomba a mano all’interno di un appartamento. Le forze dell’ordine hanno evacuato il palazzo per precauzione. La zona è stata messa in sicurezza mentre gli artificieri hanno esaminato l’oggetto. Non sono stati riportati feriti o altre conseguenze immediate legate al ritrovamento.

Una bomba a mano è stata ritrovata questa mattina in un appartamento di via Ayroli, nel quartiere di San Fruttuoso. Nell’abitazione era in corso un trasloco quando gli inquilini hanno scoperto l’ordigno. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli artificieri per mettere in sicurezza l’area e verificare la natura dell’ordigno. Il palazzo è stato evacuato in via precauzionale, non è ancora chiaro chi appartenesse l’esplosivo né da quanto tempo fosse all’interno della casa. Sul posto sono presenti anche la polizia di stato e la polizia locale per gestire la viabilità della zona. GenovaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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