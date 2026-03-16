Troppo leziosi non va bene | ma ci crediamo

Il Castelfidardo ottiene tre punti importanti grazie alla doppietta di Gallo, che riesce a rimontare il vantaggio iniziale della Recanatese. La partita si è conclusa con un risultato che ha premiato la determinazione della squadra di casa, mentre la Recanatese ha subito una sconfitta sul campo. La gara si è svolta senza particolari incidenti, con entrambe le squadre che hanno dato battaglia fino alla fine.

Tre punti di platino per il Castelfidardo con la doppietta di Gallo che rimonta il vantaggio della Recanatese. "Siamo partiti decisamente male - dice mister Stefano Cuccù, allenatore del Castelfidardo -. Non so il motivo, l’avevamo preparata in un certo modo, poi però abbiamo fatto fatica nelle letture. Abbiamo concesso diverse occasioni tra cui il gol. Poi però abbiamo iniziato a macinare gioco, creando moltissimo, tenendo quasi sempre noi il pallino del gioco con diverse occasioni per ribaltare il risultato". Una partita che il Castelfidardo ha chiuso nel primo tempo, "poi nel secondo un po’ meno bene, troppo leziosi, cosa che non ci possiamo permettere visto che prima dell’inizio del match eravamo ultimi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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