Treviso 2026 | 100 giornalisti per un futuro sostenibile

Dal 18 al 21 marzo 2026, Treviso ospiterà il XVII Forum Internazionale dell’Informazione per la Salvaguardia della Natura. L’evento riunirà circa 100 giornalisti provenienti da diverse parti del mondo, con l’obiettivo di discutere e promuovere temi legati alla tutela ambientale. La città veneta si prepara a diventare un punto di riferimento globale nel campo dell’informazione sulla sostenibilità.

Treviso si prepara ad accogliere dal 18 al 21 marzo 2026 il XVII Forum Internazionale dell’Informazione per la Salvaguardia della Natura, un evento che trasformerà la città veneta in un hub globale di dialogo sulla sostenibilità. Oltre cento giornalisti provenienti da più di quaranta nazioni convergeranno su Ca’ dei Carraresi e nella Camera di Commercio di Treviso e Belluno per costruire insieme una visione condivisa di ecologia integrale. L’iniziativa, promossa da Greenaccord ETS con il titolo evocativo Building Future Together – Un’umanità nuova con sete di futuro, punta a superare le semplificazioni catastrofiste attraverso dati concreti e soluzioni territoriali applicabili. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Sono davvero felice e commosso che siate venuti in tantissimi ad ascoltarmi. Non immaginavo di ricevere un'accoglienza così calorosa da almeno 150 persone accorse a Treviso da varie città della provincia senza considerare le decine di persone che affollav x.com