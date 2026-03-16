Dopo la partita tra Lazio e Milan, Riccardo Trevisani ha commentato la prestazione dei rossoneri, sottolineando che la squadra ha mostrato molte lacune in fase offensiva e difensiva. Ha evidenziato come sia semplice puntare il dito su Leao, ma anche il rendimento di Pulisic sia stato molto sotto le aspettative. La gara si è conclusa con una vittoria della Lazio per 1-0.

Sconfitta, 0-1, per il Milan di Massimiliano Allegri ieri sera allo stadio 'Olimpico' di Roma contro la Lazio di Maurizio Sarri: un gol di Gustav Isaksen al 26' ha mandato k.o. i rossoneri nel posticipo domenicale della 29^ giornata della Serie A 2025-2026. Ma, soprattutto, ha spedito il Diavolo a - 8 dall'Inter capolista del campionato. Verosimilmente naufragato qualsiasi sogno Scudetto per il Milan. "La prestazione di Leao non è stata positiva, ma faccio fatica a prendermela solo con un giocatore - ha detto Trevisani dopo Lazio-Milan -. A parte Strahinja Pavlovic e Alexis Saelemaekers, non avrei dato una sufficienza, hanno giocato tutti male. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Trevisani: “Al Milan è mancato tutto. Facile prendersela con Leao, ma il rendimento di Pulisic è drammatico”

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