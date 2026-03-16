Trevallion al Senato | l’invito di La Russa prima

Da ameve.eu 16 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Mercoledì 18 marzo, Nathan e Catherine Trevallion si recheranno a Roma per una visita istituzionale al Senato. L'invito è stato fatto dal presidente del Senato e la visita prevede incontri con alcuni rappresentanti delle istituzioni parlamentari. I due ospiti saranno accompagnati da membri dell’ambasciata. La visita si svolgerà nel rispetto delle procedure ufficiali previste per questo tipo di occasioni.

Mercoledì 18 marzo, Nathan e Catherine Trevallion si recheranno a Roma per una visita istituzionale al Senato della. L’incontro è stato richiesto direttamente dal presidente Ignazio La Russa alla coppia genitoriale, la cui potestà è stata revocata lo scorso novembre. Questa iniziativa si colloca in un momento delicato, a pochi giorni dal voto sul referendum sulla giustizia, sebbene non vi sia un nesso diretto tra il caso dei neorurali e i quesiti referendari. La decisione di accogliere l’invito arriva dopo mesi di tensioni legali e sociali riguardanti la famiglia nel bosco. Mentre i genitori preparano il viaggio verso Palazzo Madama, la scadenza odierna del ricorso contro l’allontanamento della madre dalla struttura di Vasto segna un punto critico nella procedura giudiziaria. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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