Trevallion al Senato | l’invito di La Russa prima

Mercoledì 18 marzo, Nathan e Catherine Trevallion si recheranno a Roma per una visita istituzionale al Senato. L'invito è stato fatto dal presidente del Senato e la visita prevede incontri con alcuni rappresentanti delle istituzioni parlamentari. I due ospiti saranno accompagnati da membri dell’ambasciata. La visita si svolgerà nel rispetto delle procedure ufficiali previste per questo tipo di occasioni.

Mercoledì 18 marzo, Nathan e Catherine Trevallion si recheranno a Roma per una visita istituzionale al Senato della. L’incontro è stato richiesto direttamente dal presidente Ignazio La Russa alla coppia genitoriale, la cui potestà è stata revocata lo scorso novembre. Questa iniziativa si colloca in un momento delicato, a pochi giorni dal voto sul referendum sulla giustizia, sebbene non vi sia un nesso diretto tra il caso dei neorurali e i quesiti referendari. La decisione di accogliere l’invito arriva dopo mesi di tensioni legali e sociali riguardanti la famiglia nel bosco. Mentre i genitori preparano il viaggio verso Palazzo Madama, la scadenza odierna del ricorso contro l’allontanamento della madre dalla struttura di Vasto segna un punto critico nella procedura giudiziaria. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Trevallion al Senato: l’invito di La Russa prima Articoli correlati Famiglia nel bosco, i Trevallion mercoledì in Senato: l’invito di La Russa a pochi giorni dal referendum sulla GiustiziaMercoledì 18 marzo i genitori della cosiddetta “famiglia nel bosco” saranno in visita al Senato. Famiglia nel bosco, i Trevallion invitati al Senato da La Russa: l’incontro a Palazzo MadamaMercoledì 18 marzo Nathan e Catherine Trevallion, i genitori della cosiddetta “famiglia nel bosco”, saranno ricevuti al Senato da Ignazio La Russa,... In Senato La Russa offende senatore Nicita del Pd Aggiornamenti e contenuti dedicati a Trevallion al Senato l'invito di La... Temi più discussi: Famiglia del bosco, La Russa invita i Trevallion in Senato mentre procedono le trattative con gli assistenti sociali; La maggioranza prepara un ddl ad hoc per la famiglia nel bosco, con un occhio alla propaganda; La famiglia nel bosco, ecco la legge che renderà più difficili le separazioni figli-genitori; Famiglia nel bosco: stretta sugli allontanamenti facili dei giudici. Famiglia nel bosco, i Trevallion invitati al Senato da La Russa: l’incontro a Palazzo MadamaFamiglia nel bosco, i Trevallion ricevuti al Senato da La Russa: cosa cambia tra ricorso, perizie e destino dei figli nella struttura di Vasto ... virgilio.it Famiglia nel bosco, i genitori mercoledì incontrano La Russa al SenatoI genitori della famiglia nel bosco, Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, saranno ricevuti mercoledì dal presidente del Senato, Ignazio La Russa, in un ... thesocialpost.it Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, i genitori della cosiddetta 'famiglia del bosco', saranno ricevuti mercoledì al Senato dal presidente Ignazio La Russa. A confermare la notizia, anticipata dal quotidiano Il Centro, sono fonti vicine alla famiglia. Seco - facebook.com facebook Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, i genitori della cosiddetta ‘"famiglia del bosco”, saranno ricevuti mercoledì al Senato dal presidente Ignazio La Russa. A confermare la notizia, anticipata dal quotidiano Il Centro, sono fonti vicine alla famiglia. La noti x.com