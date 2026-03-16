treni cancellati e ritardi i disagi sono troppi

I treni sulla linea Modena-Carpi-Mantova continuano a registrare cancellazioni e ritardi, causando numerosi disagi ai passeggeri. Sabato scorso, l’intera tratta ha subito problemi che hanno aggravato la situazione. Angelo Frascarolo, presidente del Comitato Utenti Ferrovia Modena-Carpi-Mantova, ha definito quella giornata come particolarmente negativa per i viaggiatori coinvolti.

Proseguono i disagi sulla linea ferroviaria Modena-Carpi-Mantova. "Quella di sabato è stata una pessima giornata sulla nostra tratta": è diretto Angelo Frascarolo, presidente del Comitato Utenti Ferrovia Modena-Carpi-Mantova. "In una sola giornata - spiega Frascarolo - la linea in questione è stata interessata da ben quattordici soppressioni, di cui quattro nella prima mattinata e dieci nel tardo pomeriggio. Oltre a questo, si sono verificati dodici ritardi fino a 52 minuti, di cui 4 nella prima mattinata, 4 nel tardo pomeriggio e altri 4 in serata. Tutti disservizi che sono stati provocati da addirittura due distinti ‘ inconvenienti tecnici all’infrastruttura ’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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