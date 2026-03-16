Tredici palle regalate ma la Tarros la sfanga

Nel match tra Tarros Spezia e Junior Casale, la squadra di casa ha vinto con il punteggio di 68-63, mantenendo così la possibilità di recuperare dopo aver regalato tredici palle agli avversari. La partita si è sviluppata su tre tempi parziali, con i giocatori di Tarros Spezia che hanno mostrato una buona tenuta nonostante gli errori. I punti principali sono arrivati da Calabrese, con 18, e Pesenato, con 14.

TARROS SPEZIA 68 JUNIOR CASALE 63 (18-16, 31-25, 47-41) TARROS SPEZIA: Lamperi 2, Pedroni 3, Ramirez 7, Baria ne, Calabrese 18, Esposito ne, Sabbadini ne, Pesenato 14, Deri, Petrushevski 4, Gulini 12, Cellerini 8. All. Ricci. (TL: 2129, T2: 1641, T3: 521) JUNIOR CASALE: De Ros 7, Bertaina 2, Sirchia 6, Alberione 17, Galdiolo 2, Comin 4, Francione ne, Zangheri ne, Ruiu 13, Ravioli 7, Raiteri 2, Azzano 3. All. Degiovanni. (TL: 1013, T2: 1335, T3: 935) Arbitri: Stefano Vozzella di Genova e Tommaso Cavasin di Rosignano Marittimo (Li) di Gianni Salis LA SPEZIA - Resta solo il risultato. Importante. Poi null’altro. "Difficile qualcuno da salvare" dirà al termine coach Ricci. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Tredici palle regalate ma la Tarros la sfanga Articoli correlati La Tarros scivola con la capolista. Reazione tardiva col Costone SienaTARROS SPEZIA 73 COSTONE SIENA 85 (18-31, 38-57, 53-78) TARROS SPEZIA: Lamperi 5, Puccioni 3, Kmetic 15, Ramirez 8, Tedeschi ne, Farusi ne, Sabbadini... Sinner fortunato? Fognini sbotta: “Ma se c’è una regola, perché la gente deve rompere le palle? E ricordatevi di questo match”Jannik Sinner ha sconfitto Luciano Darderi agli ottavi di finale degli Australian Open, si è qualificato per i quarti, ma a far parlare è ancora il...