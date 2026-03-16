I riflettori si accendono sul palco e gli occhi del pubblico, come in un viaggio oltre il tempo e lo spazio, tornano al 1968. Fu proprio in quell’anno infatti che Peter Norman, velocista australiano, vinse la medaglia d’argento nei 200 metri piani alle Olimpiadi di Città del Messico: quel giorno salì sul podio accanto agli atleti afroamericani Smith e Carlos, protagonisti del celebre saluto Black Power, scegliendo di solidarizzare con loro indossando il distintivo dell’Olympic Project for Human Rights. Sarà proprio la storia di questo atleta, infatti, a essere rievocata in occasione dello spettacolo Pugni chiusi in programma il 20 marzo alle 21 negli spazi dello ZolAuditorium: un monologo frutto dell’autore Maurizio Boschini, con la regia di Gianni Marras e che vedrà sul palco l’attore bolognese Jacopo Trebbi (foto). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Trebbi porta in scena il velocista Norman: "In ’Pugni chiusi’ Olimpiadi e storia privata"

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