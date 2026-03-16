Tre notti di chiusura sull’A23 | cosa succederà

Sono previste tre notti di chiusura sull’autostrada A23 Udine–Tarvisio, tra Carnia e Gemona Osoppo, in direzione Udine. La chiusura riguarda il tratto che attraversa la galleria “Lago sud” e si svolgerà nelle notti di lunedì 16, martedì 17 e mercoledì 18 marzo. I lavori di manutenzione sono programmati per quell’arco temporale, limitando il traffico lungo quella porzione di strada.

Nuove modifiche alla viabilità lungo l’autostrada A23 Udine–Tarvisio. Per lavori di manutenzione resterà chiusa nelle notti di lunedì 16, martedì 17 e mercoledì 18 marzo. Prevista uscita obbligatoria e deviazione sulla viabilità ordinaria Nuove chiusure notturne in arrivo lungo l’autostrada A23 Udine–Tarvisio. Per consentire interventi di manutenzione all’interno della galleria “Lago sud”, il tratto compreso tra Carnia e Gemona Osoppo, in direzione Udine, sarà chiuso nelle notti di lunedì 16, martedì 17 e mercoledì 18 marzo. La limitazione scatterà ogni sera alle 21 e resterà in vigore fino alle 6 del mattino successivo. Durante la chiusura gli automobilisti non potranno proseguire in autostrada verso Udine e saranno obbligati a uscire allo svincolo di Carnia. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

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Sulla #A11, per consentire lavori di pavimentazione, nelle tre notti di martedì 17, mercoledì 18 e giovedì 19 marzo, con orario 22-6, sarà chiuso il ramo di immissione sulla A1 provenendo da Pisa verso Roma. In alternativa si consiglia di uscire a Firenze nor x.com

Le interruzioni si renderanno necessarie per consentire lavori di manutenzione della galleria "Lago sud", nelle tre notti di lunedì 16, martedì 17 e mercoledì 18 marzo, con orario 21-6, sarà chiuso il tratto compreso tra Carnia e Gemona Osoppo, in direzione Ud - facebook.com facebook