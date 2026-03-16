Tratta ferroviaria nel Corridoio C5 Lista Civica Baccini | Atto strategico atteso da anni

Nel Consiglio comunale di Fiumicino è stata approvata la proposta di riperimetrazione 12026, che include il ripristino della tratta ferroviaria nel Corridoio C5. La lista civica Baccini definisce questo atto come strategico e atteso da anni. La decisione riguarda direttamente le infrastrutture della città e il collegamento ferroviario nel settore di riferimento.

Fiumicino, 16 marzo 2026 – “L’approvazione in Consiglio comunale della proposta di riperimetrazione 12026, che prevede anche il ripristino della tratta ferroviaria nel Corridoio C5, rappresenta un passaggio importante per il futuro della città di Fiumicino.” dichiarano i Consiglieri Comunali della Lista Civica Baccini. “La Lista Civica Baccini sottolinea come questo provvedimento vada nella direzione indicata nel programma elettorale, verso un progetto strategico atteso da anni”. “Con questo atto l’amministrazione dimostra, ancora una volta, di portare avanti con coerenza uno degli impegni assunti con i cittadini: lavorare per restituire il treno a Fiumicino e migliorare la mobilità del territorio. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Articoli correlati Leggi anche: Pensioni agli ex precari, Terrana (Udc): "Un atto di giustizia sociale atteso da anni" Trasporti: da Malpensa a Gallarate in 8 minuti con nuova tratta ferroviariaLa nuova tratta ferroviaria che collega il Terminal 2 dell’aeroporto di Milano Malpensa e Gallarate, lungo la linea del Sempione, è operativa dal 23...