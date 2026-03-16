Trampolino elastico azzurri protagonisti ad Alkmaar | bronzo per Viola Giusti

Gli atleti italiani di ginnastica sono scesi in campo ad Alkmaar, nei Paesi Bassi, portando a casa un bronzo con Viola Giusti nel trampolino elastico. La squadra ha ottenuto buoni risultati con Cesaretti e Radaelli tra le migliori, e diverse finali e piazzamenti sono stati centrati dalla delegazione azzurra in vista degli Europei di Portimão.

Buoni segnali per la ginnastica italiana nei Paesi Bassi in vista degli Europei di Portimão. Cesaretti e Radaelli tra le migliori, diverse finali e piazzamenti per la delegazione azzurra. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it Tra le prestazioni più significative spiccano quelle di Giulia Cesaretti (Chiaravalle) e Sofia Radaelli (Milano 2000). Cesaretti ha conquistato il terzo posto nella categoria Junior, mentre Radaelli ha chiuso quarta nella categoria Age 2, categoria che nella rassegna continentale sarà inserita tra le juniores. 🔗 Leggi su Sportface.it

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