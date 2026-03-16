Tram deragliato a Milano il conducente non risponde a pm | Non è nelle condizioni fisiche

Il tram che è deragliato a Milano non ha ancora reso dichiarazioni ai pm perché il conducente ha scelto di non rispondere. Secondo quanto riferito, l’uomo non si trova in condizioni fisiche adeguate per testimoniare al momento. La polizia sta svolgendo accertamenti sulla dinamica dell’incidente e sulle condizioni del conducente. Nessun altro dettaglio sulle cause dell’incidente è stato ancora comunicato.

(Adnkronos) – "Si è avvalso della facoltà di non rispondere, non è ancora nelle condizioni fisiche per farlo" il legale del tranviere indagato per disastro ferroviario, omicidio e lesioni colpose, convocato per essere interrogato in Procura a Milano sul deragliamento del tram della linea 9 dello scorso 27 febbraio in cui hanno perso la vita. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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