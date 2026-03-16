Tram deragliato a Milano dolore al piede e mancato alert | atteso l’interrogatorio del conducente

Oggi in Procura a Milano si svolge l'interrogatorio di Pietro M., dipendente di Atm, coinvolto nell'incidente di un tram deragliato il 27 febbraio in via Vittorio Veneto. Il conducente, che ha riportato dolore al piede, sarà ascoltato dopo che il tram ha deviato dalla sede e si è schiantato contro un edificio. L'inchiesta continua a indagare sulle responsabilità dell'incidente.

Milano, 16 marzo 2026 – Si tiene oggi, in Procura a Milano, l'interrogatorio di Pietro M., dipendente dell'Atm che lo scorso 27 febbraio era alla guida del Tramlink deragliato e poi finito contro un palazzo, in via Vittorio Veneto, a Milano. Il sessantenne è stato convocato dai pm Elisa Calanducci e Corinna Carrara, titolari del fascicolo. "Tragedia a Milano: Tram deraglia e si schianta contro edificio, un morto e oltre 20 feriti" Difeso dall’avvocato Benedetto Tusa, l’autista, indagato per disastro ferroviario, omicidio colposo e lesioni colpose, dovrà decidere se rispondere alle domande degli inquirenti o se avvalersi della facoltà di non rispondere. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Tram deragliato a Milano, dolore al piede e mancato alert: atteso l’interrogatorio del conducente Articoli correlati Leggi anche: Il dolore al piede e il mancato alert: lunedì l’interrogatorio dell’autista del tramlink deragliato La polizia sequestra le scarpe del conducente del tram deragliato a Milano: verifiche sulla botta al piedeGli investigatori hanno sequestrato le scarpe che Pietro Montemurro indossava durante il deragliamento del tram 9 lo scorso 27 febbraio. Contenuti e approfondimenti su Tram deragliato Temi più discussi: Sbalzati come manichini: il video choc dall'interno del tram deragliato a Milano; Tram deragliato, si indaga su autista: oggi autopsia delle due vittime; Tram deragliato a Milano: focus su telefono autista, scatola nera e protocollo; Tram deraglia a Milano: è il terzo caso in pochi giorni. Tram deragliato a Milano, atteso per oggi l'interrogatorio del conducenteE' atteso per oggi in Procura a Milano l'interrogatorio del dipendente dell'Atm che lo scorso 27 febbraio era alla guida del Tramlink deragliato e poi finito contro un palazzo, in via Vittorio Veneto. ansa.it Tram deragliato a Milano vicino alla stazione Centrale, è il secondo incidente in pochi giorniUn tram deraglia nei pressi della stazione Centrale a Milano, non ci sono feriti: secondo caso dopo il grave incidente del 27 febbraio ... virgilio.it Tram deragliato, i pm sentono due testimoni Milano, in Procura le audizioni di un collega del conducente e di un tecnico di Atm Sul sito il servizio di Francesco Perugini nella versione completa https://www.rainews.it/tgr/lombardia/articoli/2026/03/tram-deragli - facebook.com facebook Tram deragliato a Milano, la polizia locale sequestra le scarpe del conducente Approfondisci qui x.com