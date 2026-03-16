Tram 9 ATM deragliato a Milano conducente avvalso della facoltà di non rispondere difesa | Non era al telefono nell’impatto

Un tram della linea 9 dell’ATM è uscito dai binari a Milano. Il conducente, chiamato a rispondere in tribunale, ha scelto di non farlo. La sua difesa ha spiegato che non era al telefono durante l’incidente. Le prime analisi degli investigatori sembrano confermare questa versione dei fatti. La vicenda si svolge nel contesto di un procedimento legale in corso.

Secondo quanto dichiarato dai legali, l’affermazione sarebbe confermata dalle prime analisi degli inquirenti sul dispositivo mobile dell’autista: "Non c'è stato traffico dati nel momento in cui è avvenuto l'incidente" Il conducente del tramlink della linea 9 di ATM, coinvolto nel deragliament. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Tram 9 ATM deragliato a Milano, conducente avvalso della facoltà di non rispondere, difesa: “Non era al telefono nell’impatto” Articoli correlati Terrorismo, Hannoun si è avvalso della facoltà di non rispondereE' il giorno dell'interrogatorio di garanzia per Mohammed Hannoun, il presidente dell'associazione dei palestinesi in Italia accusato di essere al... Nessuna chiamata alla centrale operativa Atm: accertamenti sul telefono del conducente del tram deragliatoIl tranviere Pietro Montemurro, alla guida del tram 9 deragliato a Milano lo scorso 27 febbraio, non avrebbe effettuata nessuna chiamata alla... Altri aggiornamenti su Tram 9 ATM deragliato a Milano... Temi più discussi: Il dramma del tram 9 deragliato in via Vittorio Veneto: attesa sulle analisi a scatola nera e smartphone. Ecco la fase decisiva degli accertamenti; Dentro il tram 9, poco prima del deragliamento a Milano. La velocità, i contraccolpi per i passeggeri: il video della telecamera interna; Tram deragliato a Milano, l'avvocato di una vittima contesta l'ipotesi del malore; Tram deragliato, la chiamata al collega 15 minuti prima dello schianto. Tram deragliato a Milano, autista in silenzio davanti ai pm mentre proseguono accertamenti sulle causeTram 9 deragliato a Milano, il conducente indagato sceglie il silenzio Il tramviere Atm alla guida del tram 9 deragliato il 27 febbraio in via Vittori ... assodigitale.it Tram deragliato a Milano, legale tranviere: Non è in condizioni di rendere un interrogatorioTram deragliato a Milano, legale tranviere: Non è in condizioni di rendere un interrogatorio ... msn.com Tram deragliato a Milano, pm interrogano conducente: lui non risponde x.com Ci risiamo: scontro tra #tram questa mattina a #Roma. Poco prima delle 8, lungo via Prenestina all’altezza del Pigneto, due convogli delle linee 5 e 19 si sono tamponati mentre erano in servizio su una delle tratte più trafficate del trasporto pubblico della capita - facebook.com facebook