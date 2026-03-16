Alle ore 14:30 del 16 marzo 2026, il servizio di infomobilità di Roma, gestito da Luce Verde e Roma Servizi per la Mobilità, segnala le condizioni del traffico in città. Attualmente, non vengono riportate criticità o congestioni significative nelle principali vie e arterie del centro urbano. La situazione del traffico resta normale in molte zone, senza particolari disagi o incidenti segnalati.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità al momento abbiamo traffico in evidenza in via Anastasio II e via Cipro in via Aurelia in via della Pineta Sacchetti in via Flaminia in via Merulana in via Cavour forte traffico anche su alcuni tratti di Casilina di via Tuscolana in via Cilicia su via Ardeatina è sul Raccordo Anulare tra via Ardeatina e l'autostrada per Fiumicino https:storage.googleapis.compublic-rdnautomationluce-verde20260316file0deabc69-de8c-414f-b696-c635b39384e0PmCADtRuPor2XeWABNv.flac. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 16-03-2026 ore 14:30

Articoli correlati

Traffico Roma del 14-03-2026 ore 16:30Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità Maria dove si transita su carreggiata ridotta tra via Curtatone...

Traffico Roma del 03-03-2026 ore 14:30Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità lavori notturni di pensione nel traforo Umberto Primo ancora per...

De Bourges à Menton : voyage sur les routes mythiques de France | Trésors du Patrimoine

Tutto quello che riguarda Traffico Roma del

Temi più discussi: Le strade chiuse a Roma sabato 14 e domenica 15 marzo 2026; Come cambia il traffico in via Roma da lunedì 16 marzo; Traffico Roma del 14-03-2026 ore 16:30; Roma, zona 30 in centro storico. Dal 16 marzo scattano le multe.

Traffico Roma del 16-03-2026 ore 11:30Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità al momento si segna la porte traffico lungo il viadotto della ... romadailynews.it

Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-03-2026 ore 07:25Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulla carreggiata interna del raccordo ... romadailynews.it

Altezza semaforo dell' eur In ingresso a Roma Code per traffico intenso In resto del traffico risulta essere scorrevole in entrambi i sensi di marcia senza particolari disagi alla circolazione - facebook.com facebook