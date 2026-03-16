Traffico Roma del 16-03-2026 ore 11 | 30

Alle 11:30 del 16 marzo 2026, il traffico a Roma viene monitorato dal servizio di infomobilità gestito da Luce Verde e Roma Servizi per la Mobilità. Attualmente, sul sito e attraverso le app dedicate, vengono segnalate alcune congestioni e rallentamenti in varie zone della città. La situazione viene aggiornata in tempo reale per aiutare gli automobilisti a pianificare gli spostamenti.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità al momento si segna la porte traffico lungo il viadotto della Magliana in via Ostiense in via di Torre Rossa e via Aurelia in via Anastasio II e via Cipro in via della Pineta Sacchetti in via Flaminia e via Salaria Tiburtina su parte del tratto Urbano della A24 in Viale Palmiro Togliatti è in via di Torre Spaccata nulla da segnalare sul resto delle principali strade https:storage.googleapis.compublic-rdnautomationluce-verde20260316filef6fbe6ae-a449-4ccd-a831-4f0c114eac61PmCADtRuPor29V9gG4B.flac. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 16-03-2026 ore 11:30 Articoli correlati Traffico Roma del 11-03-2026 ore 16:30Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità problemi lungo la carreggiata interna del raccordo anulare per... Traffico Roma del 03-03-2026 ore 11:30Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità proseguono in centro i lavori di riqualificazione delle aree... Maratona del Sonno 2026 - Parte 2 Contenuti e approfondimenti su Traffico Roma del Temi più discussi: Le strade chiuse a Roma sabato 14 e domenica 15 marzo 2026; Come cambia il traffico in via Roma da lunedì 16 marzo; Traffico Roma del 14-03-2026 ore 16:30; Roma, zona 30 in centro storico. Dal 16 marzo scattano le multe. Traffico Roma del 16-03-2026 ore 11:30Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità al momento si segna la porte traffico lungo il viadotto della ... romadailynews.it Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-03-2026 ore 11:25Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in via di regolarizzazione rispetto ... romadailynews.it Via Roma chiusa al traffico a Reggio Calabria. Sul posto pattuglie della Polizia Locale e della Polizia dopo una chiamata anonima che ha fatto scattare i controlli nella zona della residenza universitaria. Area momentaneamente presidiata per verifiche. Leggi l - facebook.com facebook