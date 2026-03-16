Traffico Roma del 16-03-2026 ore 08 | 30

Alle 8:30 del 16 marzo 2026, il traffico a Roma rimane intenso lungo il raccordo anulare, con code significative sulla carreggiata interna. La circolazione risulta rallentata e molte auto sono ferme o procedono a passo d'uomo in entrambe le direzioni. La situazione interessa principalmente le zone vicine ai principali svincoli e si registra un notevole aumento di veicoli in transito rispetto alle ore precedenti.

Luceverde Roma trovati ancora intenso il traffico lungo il raccordo anulare abbiamo Code in interna tra via Casilina e via Ardeatina rallentamenti in esterna tra via Cassia via del Pescaccio è più avanti tra via Prenestina via Tiburtina code a tratti sul tratto Urbano della A24 tra Settecamini e il raccordo è tra Tor Cervara e la tangenziale est In quest'ultima direzione sostenuto il traffico anche sulla Roma Fiumicino verso l'Eur a partire dal bivio per il raccordo anulare traffico incolonnato su via Flaminia tra Labaro e Corso di Francia verso centro code poi sulla tangenziale est tra il bivio A24 e di al Salaria in direzione Foro Italico... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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