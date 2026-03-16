Traffico Roma del 16-03-2026 ore 07 | 30

Alle 07:30 del 16 marzo 2026, il traffico a Roma risultava congestionato sul tratto urbano della A24 in direzione della città. La situazione interessava principalmente le zone vicine al centro e le arterie principali, con veicoli fermi o a bassa velocità. La circolazione era influenzata da un aumento di veicoli in transito e da alcune criticità lungo il percorso.

Luceverde Roma congestionato il traffico sul tratto Urbano della A24 in direzione della capitale ci segnalano 6 km di coda a tratti a partire dal raccordo anulare nel quadrante Nord code su via Cassia tra la storta e via Trionfale file su via Flaminia via Salaria rispettivamente tra Labaro e via dei Due Ponti e tra la motorizzazione civile la tangenziale est a sud della città rallentata alla circolazione su via Pontina a partire da Pomezia traffico e code a tratti anche su via Appia tra Ciampino e via di Capannelle verso il centro sul Raccordo Anulare Code in interna tra la diramazione Roma Sud via Ardeatina auto in fila sulla tangenziale... 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 16-03-2026 ore 07:30 Articoli correlati Traffico Roma del 07-03-2026 ore 16:30Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità proseguono i lavori sulla via Salaria con riduzione di... Traffico Roma del 07-03-2026 ore 07:30Luceverde Roma Bentrovati proseguono i lavori sulla Salaria all'altezza dell'aeroporto dell'Urbe dove c'è una riduzione della sede stradale in... Maratona del Sonno 2026 - Parte 2 Contenuti e approfondimenti su Traffico Roma del Temi più discussi: Le strade chiuse a Roma sabato 14 e domenica 15 marzo 2026; Come cambia il traffico in via Roma da lunedì 16 marzo; Traffico Roma del 14-03-2026 ore 16:30; Rotatorie nelle piazze Amendola e Deffenu operative da lunedì 16 marzo 2026. Traffico Roma del 16-03-2026 ore 07:30Luceverde Roma congestionato il traffico sul tratto Urbano della A24 in direzione della capitale ci segnalano 6 km di coda a tratti a partire dal raccordo ... romadailynews.it Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-03-2026 ore 07:25Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulla carreggiata interna del raccordo ... romadailynews.it Via Roma chiusa al traffico a Reggio Calabria. Sul posto pattuglie della Polizia Locale e della Polizia dopo una chiamata anonima che ha fatto scattare i controlli nella zona della residenza universitaria. Area momentaneamente presidiata per verifiche. Leggi l - facebook.com facebook